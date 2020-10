LloydsFarmacia: test sierologici rapidi gratis in Emilia Romagna

Il progetto, che coinvolge 44 farmacie della catena operanti sul territorio, si inserisce nell'ambito della campagna di screening attivata dalla Regione

A partire dal 19 ottobre, in 44 LloydsFarmacia di Bologna, Modena, Parma e Sassuolo, sono attivi i test sierologici rapidi e gratuiti, per la ricerca degli anticorpi anti Sars-Cov-2, nell’ambito della campagna di screening della Regione Emilia Romagna. Nei primi giorni di attivazione dello screening, è risultata altissima la partecipazione dei cittadini, per questo LloydsFarmacia ha potenziato le modalità di accesso al servizio, rendendo disponibili diversi canali di prenotazione: numero telefonico dedicato, app, o direttamente presso le LloydsFarmacia abilitate.

L’accordo con Regione Emilia-Romagna prevede che lo screening sia riservato, su base volontaria, ad alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni che frequentino la scuola secondaria superiore), i loro genitori e nonni (anche se non conviventi), altri familiari conviventi, e studenti universitari che abbiano il medico di medicina generale in regione. I risultati del test, che consente d’identificare se si sia entrati in contatto o meno con il virus, sono disponibili entro 15 minuti. Nei casi di positività, si viene contattati dai Dipartimenti di Sanità Pubblica incaricati, per l’esecuzione del tampone nasofaringeo.

“Abbiamo alle spalle e, nuovamente, davanti a noi mesi che si preannunciano difficili - commenta Domenico Laporta, amministratore delegato Admenta Italia -. Ogni iniziativa che può contribuire alla prevenzione è per noi importante e da accogliere con l’impegno che ci sono propri, sul campo, quotidianamente.”

Attualmente, nelle farmacie Lloyds dell'Emilia Romagna, si stanno registrando continue richieste di prenotazione del test sierologico. Chiosa Laporta: "L'interesse attorno all'iniziativa è la testimonianza concreta di una consapevolezza condivisa dalle famiglie".