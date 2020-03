Made in Italy sempre più ricercato online: ecco i top brand

I marchi più popolari in Italia e all'estero di food and beverage, moda e auto dall'analisi annuale di SEMrush, che fa da nota positiva nell'attualità

In tempi di sconforto per finanza ed economia a causa dell'impatto del coronavirus Covid-19, SEMRush presenta i risultati di un'indagine relativa alle ricerche online di Made in Italy nell'ultimo anno sia in Italia che all'estero. Un settore che da questo punto di vista mostra miglioramenti crescenti negli ultimi anni, risultando sempre più popolare.

Guardando ai brand sul podio, si nota come i comparti di maggior interesse siano moda e automotive, in linea con quelli che sono i pilastri distintivi del saper fare italiano. Bene anche per il food, con Nutella che fa da solido capofila. Ma vediamo nel dettaglio tutte le classifiche relative al nostro Paese e a livello internazionale.

Top 5 generale

Italia

Gucci – 499.308 ricerche mensili in media Ferrari – 296.462 ricerche mensili in media Benetton – 259.077 ricerche mensili in media Fiat – 245.615 ricerche mensili in media Alfa Romeo – 190.615 ricerche mensili in media

Mondo

Gucci – 7.398.462 ricerche mensili in media Lamborghini – 4.396.154 ricerche mensili in media Ferrari – 2.641.538 ricerche mensili in media Versace – 2.432.308 ricerche mensili in media Fiat – 2.019.231 ricerche mensili in media

Top 10 food and beverage

Italia

Nutella – 57.785 ricerche mensili in media Franciacorta – 54.777 ricerche mensili in media Ferrero – 53.038 ricerche mensili in media Motta – 39.423 ricerche mensili in media Mulino Bianco – 39192 ricerche mensili in media Lavazza – 31.077 ricerche mensili in media Campari – 30.400 ricerche mensili in media Gorgonzola – 28.762 ricerche mensili in media Barolo – 27.354 ricerche mensili in media Baci Perugina – 24.962 ricerche mensili in media

Mondo

Nutella – 778.923 ricerche mensili in media Mozzarella – 426.154 ricerche mensili in media Gorgonzola – 317.385 ricerche mensili in media Campari – 314.077 ricerche mensili in media Ferrero – 233.308 ricerche mensili in media Grana Padano – 181.615 ricerche mensili in media Lavazza – 169.154 ricerche mensili in media Chianti – 140.000 ricerche mensili in media Parmigiano Reggiano – 114.269 ricerche mensili in media Moka – 99.731 ricerche mensili in media

Top 10 moda

Italia

Gucci – 499.308 ricerche mensili in media Benetton – 259.077 ricerche mensili in media Versace – 153.462 ricerche mensili in media Geox – 125.846 ricerche mensili in media Hogan – 119.615 ricerche mensili in media Moncler – 116.000 ricerche mensili in media Max Mara – 106.538 ricerche mensili in media Prada – 98.038 ricerche mensili in media Fendi – 91.654 ricerche mensili in media Valentino – 91.192 ricerche mensili in media

Mondo

Gucci – 7.398.462 ricerche mensili in media Versace – 2.432.308 ricerche mensili in media Moncler – 1.276.538 ricerche mensili in media Prada – 1.267.692 ricerche mensili in media Fendi – 1.207.692 ricerche mensili in media Diesel – 1.195.385 ricerche mensili in media Valentino – 1.092.538 ricerche mensili in media Benetton – 1.032.385 ricerche mensili in media Dolce & Gabbana – 884.923 ricerche mensili in media Armani – 781.000 ricerche mensili in media

Top 10 auto

Italia

Ferrari – 296.462 ricerche mensili in media Fiat – 245.615 ricerche mensili in media Alfa Romeo – 190.615 ricerche mensili in media Lamborghini – 164.923 ricerche mensili in media Ducati – 114.654 ricerche mensili in media Maserati – 92.462 ricerche mensili in media Vespa – 65.354 ricerche mensili in media Piaggio – 56.738 ricerche mensili in media Aprilia – 45.592 ricerche mensili in media Pagani – 34.577 ricerche mensili in media

Mondo