Lagardère Travel Retail si conferma “Top Employer Italia 2020”

Lagardère Travel Retail, leader nel settore delle vendite in aree di viaggio, si aggiudica per il secondo anno consecutivo la certificazione Top Employer Italia

Lagardère Travel Retail, una delle quattro divisioni del gruppo francese Lagardère, è una delle più importanti società specializzate nello sviluppo e nella gestione di negozi e locali in luoghi di viaggio e di passaggio, con 4.600 punti di vendita in aeroporti, stazioni ferroviarie e altre concessioni in 35 paesi del mondo con le sue tre linee di business: Travel Essentials, Duty Free & Fashion, e Food Service. Il fatturato annuo sfiora i 5 miliardi di euro (4,9 miliardi di euro), gestiti direttamente.

La società guidata dall'ad Lucio Rossetto è reduce da un 2019 piuttosto intenso sotto il profilo delle inaugurazioni di nuovi negozi: ricordiamo i quattro Relay negli aeroporti di Roma, Treviso, Brindisi e Bologna; il Natoo - Healthy All The Way all’aeroporto di Cagliari; l’insegna di pasticceria siciliana Bontà all’aeroporto di Catania e il nuovo Emporio del grano all’aeroporto di Treviso. Nel canale duty free ha aperto la Bottega dei sapori al Marco Polo di Venezia, l’insegna Aelia Duty Free all’aeroporto di Brindisi e il negozio di Campo Marzio al Leonardo da Vinci di Fiumicino.

A Lagardère Travel Retail (quasi 2.000 dipendenti in Italia), l'istituto indipendente Top Employers Institute ha conferito il premio "Top Employer Italia 2020" riconoscendo il valore e l’efficacia delle strategie messe in atto per sostenere il benessere e lo sviluppo delle persone".

Confermando "l’eccellenza nelle attività di selezione e formazione dei talenti, già evidenziata nel 2019, Top Employers Institute ha messo in risalto le buone pratiche dell’azienda veneta, come la valutazione della performance dei dipendenti, l’utilizzo di software e tecnologie digitali che rendono i percorsi di formazione più partecipativi; l’utilizzo di nuovi portali di apprendimento digitale e a distanza (e-learning) che arricchiscono la libreria di contenuti formativi a disposizione dei candidati; l’uso di strumenti per stimolare lo scambio di competenze e l’apprendimento intergenerazionale (reverse mentoring); il monitoraggio del clima aziendale mediante questionari che raccolgono il feedback dei dipendenti; vasto utilizzo delle pratiche di guida e affiancamento (coaching) per supportare la gestione delle squadre.

Top Employers Institute certifica annualmente le "eccellenti condizioni di lavoro dei dipendenti nelle migliori aziende del mondo" come recita il comunicato, conducendo un’analisi (HR Best Practice Survey) che individua le organizzazioni "più virtuose nel migliorare e ottimizzare l’ambiente di lavoro dei propri collaboratori, sia sul piano professionale che su quello personale".