Kellogg: vending machine con pulsanti “extra” per il sampling

Nuova campagna di sampling esperienziale del marchio Kellogg’s Extra: nei centri commerciali di Milano, Torino, Bologna, Rimini, Caserta, Roma e Bari una speciale vending machine con pulsanti per gli "extra"

Le hanno chiamate Extra Machine e sono delle vending machine brandizzate e progettate ad hoc, dotate di una serie di speciali pulsanti, ognuno associato a un “extra”, quello che tutti vorrebbero a colazione per iniziare bene la giornata. L’insolita iniziativa è targata Kellogg, che nei weekend di novembre, dicembre e gennaio ha offerto la possibilità di assaggiare i gustosi cereali Kellogg’s Extra: l'utente ha potuto scegliere tra felicità, sorpresa, dolcezza, ispirazione, divertimento e gusto.

In conseguenza della scelta fatta, è stato possibile gustare un sample di prodotto, erogato dall’Extra Machine con l’iconico 'crunch', che si poteva consumare da solo o con il latte, per una degustazione ancora più avvolgente e multisensoriale. Ogni sample è stato accompagnato da un flyer che raccontava le qualità e le caratteristiche di Kellogg’s Extra, all'interno del quale era presente un buono sconto per l'acquisto di una confezione del prodotto.

Le location scelte come touchpoint sono state le gallerie dei centri commerciali di Milano, Torino, Bologna, Rimini, Caserta, Roma e Bari.

Kellogg ha affidato ad All Communication, agenzia specializzata in strategie e attività di comunicazione below the line di Uniting Group, l'ideazione e lo sviluppo della campagna di sampling esperienziale all'interno dei centri commerciali di tutta Italia, a supporto del proprio brand Extra. Obiettivo: aumentare la penetrazione del brand sul mercato e dare un “assaggio” del prodotto ai consumatori, così da far loro provare in prima persona il delizioso mix di cereali croccanti offerto dalle diverse varietà di Kellogg’s Extra.

A completamento dell’iniziativa, per lasciare un ricordo di questa esperienza sensoriale, è stato posizionato all'interno dei touchpoint un Extra Mirror: un totem con uno schermo che riportava gli stessi pulsanti presenti sulla vending machine e, una volta selezionato “l’extra”, gli utenti hanno potuto scattarsi una foto e stamparla direttamente dal totem, personalizzata con il logo e la parola-chiave prescelta.