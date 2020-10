È uno dei dati emersi dal monitoraggio del traffico all’interno del Quadrilatero della Moda a Milano: frutto della collaborazione tra Monte Napoleone District e Deloitte

Dall’analisi Deloitte, nel 2020 il numero dei visitatori unici del distretto Monte Napoleone (3,4 milioni) ha registrato un calo complessivo del 57% rispetto agli oltre 8 milioni del 2019, nonostante alcuni segni di ripresa nella Fase 2 e un discreto rimbalzo nel mese di settembre.

Le misure restrittive alla circolazione tra Paesi, imposte dai governi nazionali per contenere la diffusione del Coronavirus, hanno prodotto nel 2020 un crollo nel numero di visitatori stranieri del 78%: 379.308 contro 1.739.764 del 2019. In particolare, nel confronto della provenienza dei visitatori stranieri nel 2019 e nel 2020, l’analisi Deloitte rileva la totale mancanza dei visitatori cinesi e un calo di quelli russi. Un dato interessante è però relativo alla durata media: per i turisti stranieri è aumentata di circa il 23%.

La rilevazione nasce dalla collaborazione tra Monte Napoleone District e Deloitte: l’obiettivo è offrire agli associati delle vie Monte Napoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Borgospesso e Bagutta un servizio di monitoraggio del traffico all’interno del Quadrilatero, per analizzare le tendenze che caratterizzano il comportamento dei visitatori e affrontare al meglio le sfide poste dalla pandemia.

Grazie al rilevamento dei passaggi (footfall), all’analisi socio-demografica del profilo degli utenti (District Analytics) e all’identificazione di particolari che possano ampliare l’esperienza di acquisto del consumatore (Digital Hub, laboratorio digitale che Deloitte mette a disposizione per condividere tendenze di mercato e collaborare insieme agli associati in ambito digitale, con 4 incontri annuali previsti), i marchi associati, protagonisti globali del settore Moda&Lusso, potranno pianificare un percorso esclusivo e personalizzato per i visitatori del Quadrilatero. La capacità di raccogliere e rielaborare in ottica predittiva dati chiave come profilo dei visitatori, numero di presenze, nazionalità, tempo di permanenza, frequenza di ritorno, sarà fondamentale in un settore retail inevitabilmente colpito dall’emergenza sanitaria Covid-19.

"L'osservatorio con Deloitte nasce per fornire ai marchi e agli hotel di lusso utili strumenti analitici per definire strategie aziendali trasversali, dal retail marketing al miglioramento del coinvolgimento e dell'esperienza d'acquisto -commenta Guglielmo Miani, Presidente di Monte Napoleone District-. Per rispondere all’evoluzione della modalità di accesso ai prodotti e servizi e alle esigenze di una clientela sofisticata diventerà sempre più premiante l’integrazione di strumenti digitali e l’analisi dei big data nello sviluppo di innovative modalità di interazione relazionale e di vendita in ottica sempre più personalizzata".

Metodologia

Il servizio District Analytics si basa sulla piattaforma Vodafone Analytics, che garantisce una doppia anonimizzazione dei dati (numero di telefono e sim dei dispositivi agganciati alla rete Vodafone), sulla loro aggregazione in lotti, e sull’aggiunta di rumore statistico (ovvero di dati privi di qualsiasi correlazione), per poi essere proiettati tramite appositi algoritmi inferenziali sul 100% della popolazione italiana e straniera. Il monitoraggio spaziale e temporale che si basa sulle celle telefoniche della rete mobile 4G e 4.5 consente di tracciare gli utenti in itinerari e flussi, di creare cluster di utenti, di misurare indicatori di varia natura, con un intervallo di confidenza compreso tra il 95% e il 97%.