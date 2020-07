Nestlé lancia la piattaforma digitale per la raccolta differenziata

Nestlé ha intrapreso un percorso con il Nestlé Plastic Commitment, per sensibilizzare i consumatori sulle corrette modalità di smistamento del packaging

Per aiutare i consumatori a rispettare le diverse disposizioni locali sulla raccolta differenziata, Nestlé ha attivato una piattaforma denominata Dove lo butto?, utilizzabile su tutti i dispositivi desktop e mobile iOS, Android e Windows, che si avvale della lettura del codice a barre per un corretto riciclo e della geolocalizzazione per rimandare alle disposizioni di smaltimento del proprio Comune. Come emerso dai risultati di una survey commissionata da Nestlé, per il 74% degli italiani la molteplicità di disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti da una località all’altra genera confusione e difficoltà nella differenziazione.

“Crediamo fermamente che per arrivare a un sistema più sostenibile serva un approccio ampio e ragionato -dichiara Marta Schiraldi, Nestlé packaging champion per l’Italia-. Per questo motivo, lavoriamo attorno a quattro diversi pilastri: la ricerca, finalizzata a sviluppare il packaging del futuro, l’incentivo al riciclo, riuso e riutilizzo dei pack già esistenti,ad oggi la nostra azienda ha raggiunto il 96% di imballaggi riciclabili prodotti in Italia, la collaborazione con realtà esterne e, ovviamente, l’informazione e l’educazione ai consumatori,a cui, siamo certi, la nostra nuova piattaforma saprà dare un importante contributo”.

Gli utenti, una volta raggiunto questo sito possono scaricare gratuitamente sul loro smartphone lo strumento oppure collegarsi su computer. Il sito, in questa sua prima fase di lancio, è aperto a feedback e suggerimenti da parte dei consumatori che possono scrivere a questo indirizzo dovelobutto@it.nestle.com.