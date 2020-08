Nick Deeks lascia Amazon Europe RE per lanciare Scannell International

Scannell Properties ha chiamato Deeks per sviluppare e guidare la nuova divisione specializzata nella logistica Bts per leCommerce: Deeks sarà affiancato da un altro top manager di Amazon, Chris Davies

Per lanciare la nuova divisione (Scannell International) dedicata all'eCommerce, Scannell Properties ha chiamato Nick Deeks, direttore e responsabile di Emea Real Estate di Amazon.

La nuova divisione guidata da Deeks avrà, fra i suoi obiettivi, quello di rispondere alle esigenze degli operatori eCommerce e retail tramite lo sviluppo e l’investimento in soluzioni immobiliari personalizzate (build-to-suit).

Nel 2016 Deeks aveva assunto la responsabilità generale del ramo immobiliare di Amazon in Europa e in Medio Oriente. In precedenza è stato direttore di International Real Estate presso Costco Wholesale.

Nick sarà affiancato da Chris Davies, anch’egli proveniente da Amazon. Negli ultimi quattro anni Davies si è occupato degli sviluppi logistici last mile per Amazon Logistics in Europa.

"Il lancio di questa nuova divisione rispecchia la nostra fiducia nel mercato europeo -commenta Robert Scannell, fondatore e Ceo di Scannell Properties-. Siamo entusiasti delle opportunità che Nick, Chris e il loro team sapranno creare per i nostri clienti".

Inizialmente la sede centrale di Scannell International per le operazioni europee sarà a Londra. "Lavorando in stretta collaborazione, dove necessario, con le risorse europee di Scannell Properties Europe -commenta Deeks- porteremo un’attenzione spasmodica nel servizio offerto ai clienti che ci distinguerà da tutti".