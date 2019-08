Nuova alleanza tra Carrefour Italia e Findomestic Banca

Una nuova carta di credito co-branded disponibile in 50 pdv del retailer e l’apertura di 22 agenzie Findomestic negli ipermercati

Carrefour Italia ha annunciato una nuova partnership con Findomestic Banca, società di credito al consumo del Gruppo Bnp Paribas. Grazie a quest'ultima, il retailer mette a disposizione delle famiglie nuovi prodotti di credito al consumo rispetto a quelli precedentemente erogati.

Nello specifico, la collaborazione prevede l’emissione di una carta di credito co-branded, con diverse opzioni di pagamento, l’erogazione di prestiti finalizzati per acquisti nei negozi Carrefour, a disposizione dei clienti Carrefour Italia in 50 ipermercati presenti su tutto il territorio nazionale. Prevista, inoltre, l’apertura di 22 agenzie Findomestic all’interno degli Ipermercati Carrefour Italia.

L’obiettivo dell’accordo, come si legge in una nota diffusa da Carrefour Italia, "è quello di supportare le vendite retail mettendo a disposizione dei consumatori uno strumento valido di accesso al credito e generare in questo modo una maggiore fidelizzazione della clientela, puntando anche sui vantaggi dei servizi messi a disposizione tramite Findomestic". Tra questi ultimi la gestione delle spese tramite app o area riservata del sito, i servizi gratuiti legati al pagamento bollettini o ricariche telefoniche con 3d Secure, la possibilità di utilizzo per acquisti online e offline tramite circuito Mastercard, nonché l’accesso a promozioni in punto vendita come lo sconto del 10% ogni martedì negli Ipermercati Carrefour in Italia.