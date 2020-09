Situato in una zona commerciale di Fiume Veneto facilmente accessibile, Granfiume Gran Shopping è di proprietà di Orion European Real Estate Fund IV. L’attività di asset management è seguita da Forum Real Estate Management (Gruppo Foruminvest).

Granfiume Gran Shopping ha 69 punti di vendita, 2.200 posti auto per una Gla di 27.300 mq. Rappresenta un punto di riferimento per lo shopping e l’intrattenimento degli abitanti della provincia di Pordenone, con un bacino d’utenza di 418.000 residenti nei 30 minuti di percorrenza in auto.

Il nuovo punto di vendita Pepco aperto a Gran Fiume segna l'inizio di una strategia di espansione del brand polacco in Italia che è il dodicesimo Paese in cui è presente la catena, già operativa in Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. Oltre alle aperture italiane, è prevista l'inaugurazione in ottobre di nuovi store in Serbia. Nei mesi successivi Pepco aprirà nuovi punti di vendita in altre località italiane, tra cui Bologna, Mantova, Udine e Venezia. La catena polacca prevede di aprire altri 7 negozi e creare più di 100 posti di lavoro, sia part time sia full time, entro la fine del 2020.

"Ai nostri nuovi clienti offriremo non solo una vasta gamma di prodotti, ma anche un'esperienza d'acquisto piacevole e conveniente -commenta Stefano Patellani, operational manager per Pepco Italia-. I negozi Pepco saranno situati in centri commerciali o centri storici dove, insieme ad alcune catene food, creeranno un'offerta completa in grado di soddisfare pienamente le esigenze di acquisto quotidiano da parte dei nostri clienti".