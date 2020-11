Per tre settimane l'outlet village di Valmontone (Roma) ha proposto sconti fino al 40% sul prezzo outlet. Nell’ultima settimana il footfall medio più elevato con una media di 20.000 ingressi giornalieri

Sono stati circa 300.000 i visitatori che hanno scelto Valmontone Outlet per i primi acquisti pre-natalizi, grazie all’iniziativa Anticipa il Natale, collegata al Black Friday che per tre settimane, dal 6 al 27 novembre, ha proposto sconti fino al 40% sul prezzo outlet. Un modo per permettere ai visitatori di approfittare delle promozioni, senza concentrare la presenza in determinate giornate e poter gestire al meglio i flussi, evitando assembramenti.

Abbigliamento (in particolare quello tecnico), casalinghi, calzature, ma anche libri e accessori i prodotti più ricercati dai visitatori. È nell’ultima settimana di promozione che si concentrano le giornate con il numero più alto di presenze: una media di 20.000 ingressi giornalieri e un incremento del numero di visitatori sull’infrasettimanale che ha toccato picchi del 50% e del + 33% sul fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019.

Bene anche la food court (l'area ristorazione) che ha registrato una sostanziale tenuta del fatturato. Già da un mese, in linea con quanto stabilito dal Governo per contenere l’emergenza sanitaria, chiude tutti i giorni alle 18 e garantisce il servizio di asporto anche nel fine settimana.

"Un buon segnale –commenta Cristina Lo Vullo, direttrice di Valmontone Outlet– che dimostra come i nostri clienti riescono a organizzarsi compatibilmente con impegni lavorativi e familiari per mantenere un rapporto costante con i loro punti di vendita di riferimento, nonostante le chiusure del fine settimana stabilite dall’ultimo Dpcm che certamente esercitano un impatto pesante su realtà come la nostra che proprio nel weekend registrano il maggior numero di presenze".

"I punti di vendita garantiscono la massima sicurezza dello shopping -aggiunge Cristina Lo Vullo-, grazie al programma di sanificazione degli spazi e al safe kit distribuito dall’outlet a tutti i negozi (colonnina personalizzata per i dispenser, separatore in plexiglas per il banco cassa) e in linea con il decalogo I love shopping in sicurezza stabilito dall’outlet per il contenimento dell’emergenza sanitaria che prevede l’utilizzo degli erogatori di gel igienizzante distribuiti in tutta l’area dell’outlet e all’interno dei negozi, rispetto delle file per assicurare il distanziamento ed evitare assembramenti, sensibilizzazione verso metodi di pagamento più sicuri dal punto di vista sanitario come carte di credito e bancomat".

Oltre ai termoscanner per la misurazione della temperatura corporea, all’ingresso dell’outlet sono stati posizionati semafori per regolare gli ingressi con un sistema di rilevamento presenze che, tramite sensori ottici, consente il conteggio simultaneo degli accessi dai diversi portali.