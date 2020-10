P&G lancia Good Refill: primo sistema di shampoo ricaricabile

Il più recente progetto di innovazione di P&G Beauty in Europa: la prima bottiglia di shampoo riutilizzabile in alluminio con sistema di ricarica

Si inserisce in un'ottica di sostenibilità il nuovo sistema di shampoo ricaricabile di Procter&Gamble, e si inquadra negli obiettivi di Responsible Beauty 2030. Questo sistema, chiamato Good Refill, coinvolgerà i marchi della cura dei capelli Pantene, Head & Shoulders, Herbal Essences e Aussie in Europa e coinvolgerà il mercato europeo nel 2021.

La nuova bottiglia di shampoo in alluminio è riutilizzabile al 100% e la sua ricarica è riciclabile e realizzata utilizzando il 60% in meno di plastica con l'obiettivo di consentire a 200 milioni di famiglie in Europa di prevenire gli sprechi di plastica.

“Riciclare, ridurre e riutilizzare. Con questo progetto, in quanto leader di settore, P&G utilizza tutta la sua capacità di scala per avere un impatto positivo e concreto su un tema decisivo per il futuro del pianeta: l’inquinamento da plastica” commenta Valeria Consorte, vice president beauty care di P&G Italia.

Virginie Helias, chief sustainability office di P&G, aggiunge: “Ci siamo impegnati a promuovere un consumo responsabile attraverso l'innovazione sui nostri prodotti. Non si tratta più di se o cosa possiamo fare, ma di quanto velocemente possiamo farlo e il momento per abbracciare nuovi stili di vita sostenibili è arrivato”.