Smart speaker: sempre primo Amazon, ma Baidu supera Google

Le vendite di smart speaker, nel secondo trimestre del 2019, crescono del 55.6% a livello mondiale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente secondo il report di Canalys. Ma il panorama degli assistenti vocali, nuove interfacce di comunicazione tra brand e consumatori, è piuttosto fluido.

I numeri in crescita sono soprattutto trainati dal mercato cinese, che ha segnato un dato più che doppio rispetto a quello americano: se negli Usa si contano 6,1 milioni di device venduti, in declino del 2,4%, in Cina si toccano i 12.6 milioni.

Baidu supera Google nella vendita di smart speaker

I due maggiori player Amazon e Google occidentali infatti decrescono negli Usa, ma ad impressionare è Baidu che, con il lancio del device a basso costo, fa segnare un incremento percentuale stratosferico a +3700%, superando Google e diventando così il secondo player dietro ad Amazon, che per ora detiene il primato con un 25,4% di marketshare.

Una sfida parallela Usa-Cina tra motori di ricerca Google e Baidu e piattaforme di eCommerce, Amazon e Alibaba, che staccano nettamente tutti i concorrenti, mentre nel prossimo futuro si punterà sempre di più su smart speaker che abbiano un display, oltre alla progressiva integrazione all'interno dei sistemi domotici, strada che ha già intrapreso Google con il lancio dei device e relativi servizi Nest Google.

