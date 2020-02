Sonae Sierra, 57 nuovi contratti di leasing nel 2019

Non pochi dei 57 nuovi contratti di Sonae Sierra riguardano lo Shopping District di CityLife a Milano, che nel 2019 ha registrato 10,2 milioni di visitatori

Nel 2019 Sonae Sierra ha siglato 57 nuovi contratti per i propri centri commerciali in Italia, acquisendo nuovi marchi e rinnovando la collaborazione con la maggior parte degli altri già presenti nei centri in gestione. Gli accordi riguardano la commercializzazione di una Gla complessiva pari a 11.581 mq. Il tasso di occupancy globale per il portafoglio di gestione di Sonae Sierra in Italia supera il 99%.

Tra i nuovi brand: Barry’s (fitness boutique americana), Coppola (salone dedicato alla cura e bellezza dei capelli), US Polo Assn. (marchio ufficiale della United States Polo Association), Natked (centro specializzato in allenamenti funzionali con funzioni terapeutiche) e Poke House, tutti presenti nel centro commerciale CityLife Shopping District di Milano.

E a proposito di CityLife, in primavera 2020 è prevista l’apertura del nuovo store Porsche Design che bissa il flagship (400 mq) di via della Spiga 42, portando il suo brand in una location decisamente più accessibile in termini logistici.

Nel 2019 lo Shopping District milanese ha registrato, 10,2 milioni di visitatori. Vivacizza il quartiere CityLife di Milano, nel cuore della storica fiera campionaria (fieramilanocity), sovrastato dai tre grattacieli, le Tre Torri, di cui l’ultima in via di completamento ospiterà la sede di Pwc portando complessivamente a 9.000 i dipendenti che lavorano nei tre palazzi: Generali, Allianz e Pwc.

Ritornando alle acquisizioni nazionali, marchi della ristorazione come Bodega Mexicana, Alice Pizza e Mr. Coffees sono diventati protagonisti dell’offerta del centro commerciale Le Terrazze a La Spezia, mentre Gli Orsi, a Biella, ha accolto Calavera Rapido, ristorante messicano che reinterpreta i sapori del Messico in versione fast, presente dal 2019 anche a CityLife Shopping District (foto sotto) con un corner dedicato, accanto al ristorante Calavera.

"I nuovi contratti di leasing e il rinnovo di quelli preesistenti per i brand presenti all’interno dei nostri centri commerciali -commenta José Maria Robles, general manager per il property management di Sonae Sierra in Italia- dimostra come gli operatori del settore credano fermamente nell’operato dell’azienda, che si impegna quotidianamente a mantenere sempre alta l’attrattività delle strutture di gestite da Sonae Sierra. Il nostro impegno rimarrà costante affinché i nostri partner e i visitatori possano rimanere sempre soddisfatti, continuando a rinnovare l’offerta commerciale e di intrattenimento delle nostre strutture”.