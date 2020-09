Per ora la app per ordinare da diversi ristoranti è in test in due centri commerciali, ma Ceetrus Italy vuole estenderne l'uso a tutte le sue 51 food court nazionali

La app di Sooneat innova il modo di ordinare e mangiare anche nelle food court dei 51 centri commerciali di Ceetrus Italy. Permette di creare un ordine e di pagare direttamente con il cellulare all’interno del mall. In tempo reale il cliente seleziona il menu di interesse, ordina i piatti anche da più ristoranti e ne controlla il tempo di preparazione, lancia ordinazioni multiple dai vari tenant presenti.

L’obiettivo è far vivere ai clienti un’esperienza di ordine e acquisto digital e veloce all’interno delle attività di ristorazione nei centri commerciali, eliminando sprechi (soprattutto di tempo) e accontentando un'ampia gamma di gusti, garantita dal mix ristorativo del centro.

In pratica, immaginate una famiglia in giro per acquisti: vuole fermarsi a pranzare nella food court. Sono in quattro, ciascuno vuole prodotti da ristoranti diversi. Sooneat elimina il problema della scelta e delle code per l'ordinazione, la consegna e il pagamento con un unico ordine tramite l’app, che viene smistato ai ristoranti: si attende comodamente seduti, si mangia piatti diversi tutti insieme, si paga un solo conto.

Attraverso la creazione di un algoritmo dinamico sviluppato ad hoc, Sooneat garantisce che tutti gli ordini arrivino nello stesso momento, indipendentemente dal tempo di preparazione e dalle persone in coda. Questo algoritmo gestisce anche la possibilità di consegne multiple differenziate per ordinazione.

"Oggi più che mai il compito di chi gestisce spazi di vita e di commercio è quello di garantire servizi aggiuntivi e rendere l’esperienza cliente più semplice e agile possibile -commenta Simona Portigliotti, Head of Marketing, Digital & Innovation di Ceetrus-. In quest’ottica il focus di Ceetrus nell’innovazione è quello di interpretare le esigenze del cliente, anticipare i suoi bisogni e trovare i partner migliori per studiare risposte e soluzioni adatte".