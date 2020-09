Caffè Borbone on air con uno spot dedicato al Vending

L'obiettivo è presidiare il mercato e trasferire al target la qualità del caffè espresso napoletano di Caffè Borbone, anche al distributore automatico

Prosegue l’attività di comunicazione Caffè Borbone con la messa in onda di uno spot ad elevato impatto dedicato al vending. Un modo differente per raccontare il valore del caffè espresso napoletano, la cui qualità può essere provata dal consumatore anche al distributore automatico. Un elogio alla pausa, magari durante l’attività lavorativa, quando si necessita di una carica di energia: un buon caffè è sempre l’alleato migliore.

È la prima volta che Caffè Borbone dedica uno spot al vending, e non deve essere proprio un caso in questi tempi di distanziamento sociale in cui accedere ad un bar potrebbe essere complicato. Obiettivo è di presidiare il mercato e trasferire al target la qualità del caffè espresso napoletano di Caffè Borbone, anche al distributore automatico.

“Per rendere efficace un piano media non basta solo creare contenuti efficaci e creativi ma è fondamentale che siano adatti ai diversi canali di diffusione studiati secondo i vari obiettivi di vendita – ha dichiarato Mario de Rosa, direttore Comunicazione e Marketing dell'azienda. Per questo motivo, secondo la strategia di comunicazione 2020, abbiamo realizzato uno spot su misura. Uno spot che racconta quanto tutto sia possibile in ufficio dopo una pausa fatta con Caffè Borbone“.

La campagna, pianificata da MediaCom (GroupM), sarà on air da domenica 13 settembre per due settimane, in Tv sulle principali emittenti televisive e online.