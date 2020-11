Stocard entra nel settore dei pagamenti con Stocard Pay

Il mobile wallet per le fidelity card più diffuso in Italia offre agli utente una Mastercard virtuale per i pagamenti

Stocard è una App che consente di virtualizzare tutte le carte fedeltà presenti sul mercato. Installata nello smartphone di 8,5 milioni di utenti in Italia è, come dichiarato dall'azienda, leader in Europa con 50 milioni di utenti per ben 1,7 miliardi di operazioni Pos ogni anno. Forte di questa penetrazione, Stocard lancia Stocard Pay in Italia, Francia, Germania e Paesi Bassi dopo averla resa disponibile nel Regno Unito da giugno 2020. L'operazione prevede che l'utente Stocard possa ottenere, in pochi passaggi e direttamente dall'App, una carta di credito virtuale Mastercard. Si tratta di una carta ricaricabile attraverso l'account Stocard con trasferimento di denaro mediante un semplice bonifico. La ricarica può essere anche automatizzata secondo soglie predefinite dall'utente.

Stocard Pay non solo permette il pagamento via Pos nei punti di vendita, ma anche transazioni online con la carta Stocard. A questo si aggiunge la possibilità di effettuare pagamenti in tutto il mondo in qualsiasi valuta, con risparmio sulle commissioni di cambio.

La carta virtuale è utilizzabile direttamente all'App di Stocard per gli utenti Android e attraverso Apple Pay per gli utenti iOs.

Per Valeria Santoro, Country Manager Stocard Italia “La presentazione del nuovo sistema di pagamento digitale, Stocard Pay, ci posiziona come nuovo player dell’universo fintech. L'Italia è per Stocard un mercato di primaria importanza, con oltre 8,5 mln di persone che utilizzano già l’app. Con Stocard Pay abbiamo voluto trovare una soluzione che rendesse totalmente virtuale il portafoglio degli italiani, in una logica di semplificazione della loro esperienza di acquisto - dalla carta fedeltà al pagamento, tutto in una sola applicazione. La pandemia ha profondamente modificato le abitudini di acquisto nel nostro Paese, da sempre fanalino di coda in Europa nell’utilizzo degli strumenti di pagamento online, che ora, grazie anche all’impegno delle politiche cashless messe in campo dal Governo, sta recuperando il gap accumulato.”

Michele Centemero, Country Manager Italy di Mastercard “L’innovazione al servizio del miglioramento delle esperienze di pagamento dei consumatori è da sempre uno dei principali focus di Mastercard che, come partner di fiducia per player tradizionali ed emergenti nel mondo dei pagamenti e non solo, punta a semplificare l’esperienza quotidiana dei consumatori. Grazie alla carta Mastercard virtuale nel proprio smartphone, gli utenti Stocard potranno beneficiare dei nostri 53 milioni di punti di accettazione nel mondo e di pagamenti via app semplici ma anche sicuri grazie alla nostra soluzione per la tokenizzazione”.