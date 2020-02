Stock Spirits Italia: Marco Alberizzi nuovo Ad

Tra gli obiettivi del nuovo Ad di Stock Spirits Italia, Marco Alberizzi, anche l'espansione del presidio del brand a tutte le occasioni di consumo

“Sono orgoglioso di entrare a far parte di Stock, storica azienda di liquori italiana, oggi quotata alla Borsa di Londra, e di poter contribuire al suo sviluppo”. È il primo commento di Marco Alberizzi, nominato amministratore delegato di Stock Spirits Italia.

“L’acquisizione di Distillerie Franciacorta spa, avvenuta poco prima del mio ingresso, è emblematica della volontà del gruppo di investire sul mercato italiano –prosegue Alberizzi-. Grazie a questa acquisizione, giochiamo un ruolo da top player nel mercato delle grappe che si unisce alla posizione di leadership nel limoncello con Limoncè, nella vodka con Keglevich e ad un ruolo di primo piano nel brandy con Stock 84”.

Il nuovo Ad del gruppo sottolinea anche le strategie per il futuro: “Stiamo lavorando per costruire una portfolio company orgogliosamente italiana per stile, qualità e tradizione, ma con un piede nel mondo degli international spirits -aggiunge-. Attraverso l’innovazione e nuove partnership distributive vogliamo allargare il nostro presidio a tutte le occasioni di consumo, dal dopo cena dove già oggi giochiamo un ruolo da leader, lungo tutta la serata fino a notte fonda”.

Marco Alberizzi

Ha 52 anni e, dopo la laurea in Business Economics conseguita presso l’Università Cattolica di Milano, ha proseguito la sua formazione con un master in Marketing e Comunicazione e successivamente con corsi Executive presso l’Insead in Francia e l’Harvard Business School negli Stati Uniti. Il suo percorso lavorativo è iniziato in Heineken dove ha ricoperto numerosi ruoli manageriali fino all’incarico di sales&marketing director Italia e, nel 2013, operando nei 5 continenti, nel ruolo di global sales capability director. Nel settore del food ha collaborato con il Gruppo Ferrero come head of trade and shopper marketing, per poi ritornare nel beverage con la carica di general manager del gruppo Bacardi Martini ed infine approdare in Stock srl come amministratore delegato.

