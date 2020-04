Tena estende il supporto a #iorestoacasa con “anima lifestyle”

Il brand di Essity ha realizzato una piattaforma ad hoc ricca di attività gratuite a cui poter prendere parte da casa, ora fino al 30 aprile

Già nello spot 2020 per Tena Silhouette, al suono del claim "e sono me stessa", il brand di Essity ha mostrato particolarmente bene la propria capacità di interpretare le esigenze di un target di donne maturo uscendo dallo stereotipo narrativo legato alle perdite urinarie e più in generale a questo segmento femminile. Ora, con il proprio sostegno alla campagna #iorestoacasa, Tena sviluppa ulteriormente la propria anima moderna e lifestyle.

Il marchio, con la collaborazione di diversi partner, ha infatti realizzato una piattaforma ad hoc ricca di attività gratuite a cui poter prendere parte da casa, curandosi di mente e corpo con fare reattivo e anti-sedentario. il sito www.iorestoacasacontena.it fino al 30 aprile offre infatti sessioni di yoga e ginnastica, percorsi didattici sulla piattaforma Lifelearning, ma anche 500 video-consulti medici online con gli specialisti di ginecologia e urologia del Centro Medico Sant’Agostino.

Tena ha inoltre migliorato il proprio servizio eCommerce in ottica di prossimità alle utenti, rendendo gratuita la consegna per tutti gli acquisti di prodotti del brand sul sito tenadirect.it.la, anche senza un minimo di spesa.