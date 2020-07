Restaurant Loyalty, il nuovo programma fedeltà accessibile ai ristoranti sulla piattaforma Uber Eats, è una soluzione pensata soprattutto per i piccoli e medi ristoratori

In futuro tutti gli utenti e ristoranti con la app Uber Eats potranno introdurre programmi fedeltà per premiare tutti i clienti che continuano a sceglierli. Per gli utenti dell’applicazione, Restaurant Loyalty offre loro l'opportunità di diventare "cliente abituale virtuale" e accedere a una serie di vantaggi e premi messi a disposizione dagli stessi ristoranti.

Una caratteristica pensata soprattutto per sostenere i piccoli e medi ristoratori presenti sulla app con l’obiettivo di rafforzare il loro legame a distanza con i clienti. I ristoranti possono creare i loro programmi fedeltà e impostarne le principali caratteristiche direttamente dalla app restaurant manager; questi saranno, poi, visibili dagli utenti sulla app.

Dopo Pick Up, il servizio di prenotazione e ritiro ordine direttamente dall’applicazione, Restaurant Loyalty conferma l’impegno di Uber Eats nel proporre soluzioni per tutto il mondo della ristorazione, nuove opportunità ai ristoranti per incrementare il loro giro d'affari e strumenti utili per rispondere alle esigenze degli utenti della app e dei clienti del ristorante.

La consegna a domicilio/ufficio del cibo (food delivery) continua a svolgere un ruolo importante per sostenere il business e le attività e l’obiettivo di Uber Eats è porsi come un vero e proprio partner dei ristoranti presenti sull'app, sviluppando iniziative che possano sostenere e ampliare il loro business tradizionale.

Per ordinare su Uber Eats basta scaricare l’app, disponibile sia per Android che per iOS, o collegarsi al sito www.ubereats.com e farsi recapitare i propri piatti preferiti e direttamente a casa. Uber Eats, la piattaforma di food delivery di Uber, è disponibile in 15 città italiane.