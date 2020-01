Unieuro diventa una public company

Con questa operazione azionaria, il flottante di Unieuro supera l'85%: la più importante catena di elettronica di consumo in Italia diventa così una public company nel senso proprio del termine

Italian Electronics Holdings S.à r.l. (di seguito IEH) riconducibile a fondi gestiti dall’operatore di private equity Rhône, ha completato la procedura di accelerated bookbuilding cedendo a investitori istituzionali circa 3,5 milioni di azioni ordinarie detenute in Unieuro SpA, corrispondenti a circa il 17,6% del capitale, al prezzo di 13,25 euro per azione, per totali 46 milioni di euro. Il collocamento ha riguardato l’intera partecipazione residua detenuta da IEH nella società.

In seguito a questa operazione, il flottante di Unieuro supera la soglia dell’85%, e Unieuro diventa a tutti gli effetti una public company.

Rhône è stata azionista di maggioranza di Unieuro sin dall’ingresso nel capitale dell’allora Sgm Distribuzione S.r.l. (oggi Unieuro S.p.A.), avvenuto nel 2005. A partire dalla quotazione in Borsa del 2017 e attraverso successivi collocamenti di azioni sul mercato, la partecipazione di Rhône si è via via ridotta a vantaggio di investitori istituzionali italiani ed esteri, fino ad azzerarsi a seguito dell’operazione di ieri.