Alberto Frausin, già amministratore delegato di Carlsberg Italia, è il nuovo presidente di Gs1 Italy. Succede a Marco Pedroni, presidente di Coop Italia

Alberto Frausin, amministratore delegato di Carlsberg Italia, ha assunto l’incarico di Presidente di Gs1 Italy, l’associazione che riunisce 35.000 produttori di beni di consumo con l'obiettivo principale di condividere soluzioni e servizi per migliorare visibilità dei prodotti, scambi di informazioni tra le imprese, processi aziendali, problematiche relative alla filiera del largo consumo e rapporti con i consumatori.

Frausin riceve il testimone da Marco Pedroni, presidente di Coop Italia. "Sono molto lieto di assumere questo ruolo in Gs1 Italy, una realtà di fondamentale importanza per il mondo del largo consumo e per la collaborazione tra industria e distribuzione sui temi legati all'efficienza della filiera del largo consumo -commenta Frausin-. Ringrazio Marco Pedroni per l’ottimo lavoro svolto che mi auguro di continuare in sinergia con Ibc e Adm".

Due cenni sul consiglio direttivo 2017-2019 di Gs1 Italy: Marco Pedroni rimane vicepresidente del comparto Distribuzione insieme con Francesco Pugliese (ad di Conad), mentre nel comparto Industria è vicepresidente Sami Kahale, numero uno di Procter&Gamble. Direttore generale di Gs1 Italy è Bruno Aceto.