Epta rilascia il quarto Corporate Social Respansability report

L'ultima edizione del CSR di Epta è focalizzato sulle risorse umane e sulle iniziative finalizzate a promuovere principi etici

Lo sviluppo del business d'impresa è congiunto con lo sviluppo dei valori etici. Una linea di condotto che Epta sottolinea nell'importanza del rapporto e attraverso di esso condivide con gli stakeholder molti dati dell'attività aziendale del 2015 quali i risultati economici, ambientali e sociali. Nondimeno uno degli obiettivi è definire le linee strategiche a venire, che favoriscano un progresso sociale sostenibile.

Epta sottolinea nel rapporto l'impegno crescente rispetto a soluzioni green, confermato da un portafoglio prodotti che presenta il 100% dei banchi remoti in versione a CO2 e più del 50% dei plug-in con funzionamento a gas propano R290. In particolare è marcato l'impegno nel proporre centrali e sistemi a CO2 che possano essere integrati con gli impianti di refrigerazione degli edifici nell'ottica di una transizione verso il Nearly Zero Energy Building. L'attenzione è posta anche verso gli impianti fotovoltaici e ai sistemi per ridurre il consumo di acqua. L'esperienza maturata da Epta in campo green è convogliata nell'Epta CO2 Training Centre a Bradford in UK, dove sono erogati corsi di formazione che fino ad oggi hanno preparato 600 ingegneri.

Con questo impegno Epta ha ottenuto degli importanti riconoscimenti tra cui il Premio IxI di Confindustria come azienda che investe in ricerca e innovazione e molti altri. A questi si aggiunge il Certificato Elite creato dalla Borsa Italiana in collaborazione con l'Academy London Stock Exchange.

Il bilancio di sostenibilità è confermato dall'Istituto TUV Austria Cert Gmbh che ha effettuato la validazione del Csr del Gruppo Epta in linea con l'opzione Core G4 (standard Grid).