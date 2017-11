Rio Mare partecipa alla 21° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Rio Mare, azienda leader del mercato del tonno in scatola, partecipa sabato 25 novembre alla 21° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, il consueto appuntamento di solidarietà organizzato dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus. Per il sesto anno consecutivo, infatti, Rio Mare “Adotta un Supermercato”, l’Ipercoop Mirabello di Cantù (CO), chiamando a raccolta i suoi dipendenti e invitandoli ad indossare la classica pettorina gialla per affiancare i volontari dell’Associazione nella raccolta di alimenti per le persone più bisognose.

“Siamo molto orgogliosi di poter sostenere anche quest’anno questa importante iniziativa - afferma Luciano Pirovano, CSR director di Bolton Alimentari. Da anni infatti collaboriamo con il Banco Alimentare portando avanti progetti che testimoniano il nostro impegno nel promuovere e incoraggiare comportamenti solidali."

A testimonianza del forte legame con il territorio comasco, l’azienda ha scelto di adottare l’Ipercoop Mirabello di Cantù; a Cermenate, infatti, si trova il cuore produttivo di Rio Mare, lo stabilimento di tonno in scatola più grande e tecnologicamente avanzato d’Italia e d’Europa che impiega oltre 550 dipendenti. L’iniziativa “Adotta un Supermercato”, giunta quest’anno alla 6° edizione, ha permesso di raccogliere lo scorso anno all’Ipercoop di Cantù oltre 3 tonnellate di alimenti, che hanno contribuito al raggiungimento delle 8.500 tonnellate raccolte a livello nazionale.