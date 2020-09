101 Caffè debutta in televisione con il nuovo spot

In onda dal 20 settembre al 31 ottobre 2020 su LA7, il primo spot di 101Caffè trasmette i valori basilari del marchio: italianità, territorio, gusto, ampiezza dell'offerta

Scegli il tuo gusto! è lo slogan che firma la comunicazione della prima campagna pubblicitaria nazionale di 101Caffè, in onda dal 20 settembre al 31 ottobre 2020 sull’emittente televisiva LA7.

Lo spot, oltre che su LA7, avrà diffusione su Youtube e sui canali social di 101Caffè e sarà declinato anche nei foramti 15” e 7”.

"Scegli il tuo gusto" (e andrai sempre sul giusto, aggiungo io) "perché nei negozi 101Caffè si trova la più ampia gamma di caffè e bevande in cialde e capsule, grani e macinati, per tutte le macchine da caffè, una connotazione che rende il marchio unico al mondo, per i suoi prodotti al passo con le nuove tendenze di consumo e per i suoi format sempre più innovativi" spiega Umberto Gonnella, Ceo e fondatore di 101Caffè.

La campagna è stata realizzata dall’agenzia creativa milanese AmikAj. Lo spot è stato girato nel negozio 101Caffè di Torino, all’interno di uno dei più importanti mall della città, un luogo ideale per le dimensioni e le caratteristiche necessarie ad effettuare le riprese, guidate dalla regia di Max Mellano.

"Per la strategia media -aggiunge Umberto Gonnella- abbiamo scelto LA7 non solo per l’affinità di pubblico, ma anche per l’affinità di visione con gruppo Cairo, volendo trasmettere un messaggio positivo al consumatore, dopo il momento storico che abbiamo vissuto".

La sceneggiatura dello spot mette in evidenza i valori su cui si basa l’identità del marchio: 60 secondi per presentare la territorialità, la cultura del caffè, la libertà di scelta, l’italianità.

"Abbiamo privilegiato questo formato per darci la possibilità di raccontare in modo esteso quello che siamo, per mostrare le unicità dei nostri prodotti -spiega Gonnella-. Una rete fatta da tanti negozi in franchising, con caratteristiche e modi propri di porsi ai clienti. Siamo tutti sotto la stessa insegna, ma valorizziamo le diversità che ciascun territorio può esprimere, sia in termini di prodotto, perché selezioniamo le migliori torrefazioni d'eccellenza, che in termini di persone che si trovano nei nostri negozi. 60 secondi tra unicità ed allegria degli attori che raccontano i prodotti con l’accento delle diverse Regioni, parlando con le loro inflessioni tipiche e con le loro cadenze".

Ambasciatore del marchio

"Abbiamo scelto prosegue Gonnella- un ambasciatore del nostro marchio, Stefano Andrea Macchi, attore e doppiatore poliedrico e versatile, che abbraccia i nostri stessi valori e li sa raccontare. Un testimonial molto credibile, che rappresenta bene il nostro modo di essere italiani e a cui dare fiducia. Stefano ha saputo rappresentare la briosità e l'energia del caffè, grazie all’empatia con cui racconta quello che siamo. È stato un casting impegnativo e siamo molto contenti di averlo scritturato".

Lo spot si apre con l'uomo-brand che dà il benvenuto all’interno del negozio 101Caffè e presenta il marchio, insieme ad altri protagonisti, gli affiliati, che rappresentano l'identità della catena e del brand in tutta Italia.

"Il lancio della campagna -conclude Umberto Gonnella- rappresenta per noi un traguardo molto importante, che testimonia la crescita e la solidità del marchio, leader nella vendita di bevande e caffè porzionato di alta qualità, attraverso una rete di oltre 120 punti vendita in franchising in Italia e all’estero, un successo che è frutto del lavoro dei nostri Affiliati e di uno straordinario team".