La collaborazione tra Spoleto Arte e 101Caffè si rinnova per la terza volta consecutiva, con l'appuntamento, dal 23 luglio fino al 7 agosto 2020, Pro Biennale incontra Venezia, organizzato da Salvo Nugnes, a cura di Vittorio Sgarbi.

Per questa edizione i riflettori si accendono allo Spoleto Pavilion, presso Palazzo Ivancich, Castello 4421, a pochi passi da piazza San Marco. La kermesse coinvolge esperti, giornalisti, appassionati, personalità di spicco dello spettacolo e della cultura e quest’anno anche il contributo del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, un osservatorio sull’arte contemporanea che accoglie le opere di un centinaio di artisti. La fruizione dell'arte, soprattutto quella pubblica, museale, è stata tra i settori più duramente colpiti, ma si è adeguata aprendosi a tutte le forme di espressione consentite dal momento: istituzioni e musei hanno prodotto un’ingente quantità di materiali virtuali attraverso social e siti che, grazie a video interviste, dirette, visite online alle collezioni, hanno permesso ad ogni forma d’arte di entrare nelle case delle gente.

In uno spazio dedicato, 101Caffè presenta le miscele dei maestri torrefattori. Commenta Umberto Gonnella, Ceo e fondatore di 101Caffè: "Il nostro particolare ringraziamento va a Salvo Nugnes, curatore di questa mostra e di altri grandi eventi, che in questi anni di collaborazione ci ha fatto capire come l’arte sia la più bella terapia, in grado di alleggerire i nostri animi, soprattutto in questo periodo; e poi a Spoleto Arte e a tutta l’organizzazione che ci ha ospitato in un evento artistico che si impone come una base di ripartenza dell’arte italiana".