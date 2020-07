Adcc prepara la convention e un nuovo programma di formazione

Dopo la pausa estiva, Adcc prevede un incontro per fare il punto sulla ripartenza e sugli scenari 2020-2021 per i centri commerciali

Adcc Italia (Associazione direttori centri commerciali) è rimasta attiva in questo periodo tragico della storia nazionale sostenendo i soci (ma anche i non associati) attraverso lo scambio continuo di informazioni ed esperienze. "Siamo orgogliosi dei nostri colleghi che sono rimasti al loro posto per garantire un servizio indispensabile alla Nazione -commenta Stefano Pessina, presidente di Adcc-. L’associazione ripartirà dalla nuova convention che si terrà dopo l’estate nella quale si farà il punto sulla situazione post emergenza, sui nuovi scenari e su come essi andranno a modificare la nostra professione. Nell’occasione verrà lanciato un programma di formazione online dedicato all’approfondimento di alcuni temi fondamentali per la nostra professione emersi dal recente sondaggio effettuato tra i soci".

L’Associazione osserva con interesse il processo di evoluzione in atto all’interno delle varie altre Associazioni del settore sia a livello internazionale sia nazionale. A questo proposito Pessina ribadisce la disponibilità dell'Associazione "a collaborare con i nuovi direttivi per contribuire a un moderno sviluppo del settore".