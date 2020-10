Atlante riceve la certificazione BRC Agents & Brokers

L’attestato certifica l’impegno di Atlante nel garantire i livelli di sicurezza alimentare, legalità e qualità in fase di acquisto, importazione e commercializzazione di prodotti alimentari

Atlante, azienda bolognese partner delle principali catene della grande distribuzione alimentare italiana e estera, ha ottenuto la con il massimo grado AA.

“Abbiamo fortemente voluto questa certificazione –ha commentato Natasha Linhart, Ceo di Atlante- che attesta il nostro impegno quotidiano per la sicurezza alimentare e la qualità, che sono alla base del nostro modo di lavorare. Il raggiungimento della certificazione BRC Agents & Brokers diventa un nuovo tassello verso quel miglioramento continuo che rappresenta la miglior garanzia per fornitori, clienti e tutte le funzioni a diverso livello coinvolte”.

Nato nel 2014, l’attestato BRC Agents & Brokers è applicabile a realtà che, pur non essendo produttrici, desiderano avere un metodo di gestione certificato per garantire i requisiti di sicurezza alimentare, legalità e qualità nelle fasi di acquisto, importazione (trasporto e stoccaggio) e commercializzazione di prodotti alimentari.

Con il conseguimento della certificazione BRC Agents & Brokers, cercato e ottenuto su base volontaria, Atlante ufficializza questi requisiti. In particolare, attraverso questa certificazione, Atlante rilancia un forte segnale sia ai fornitori di prodotto sia ai propri clienti.

Ai partner produttivi viene richiesto il mantenimento delle buone pratiche di igiene nei loro processi attraverso le evidenze domandate dalla certificazione stessa; ai clienti viene garantito che tutte le politiche o i requisiti specifici del cliente siano compresi, implementati e chiaramente condivisi con il personale interessato e con i relativi fornitori di prodotti e servizi.

Per raggiungere questi obiettivi, sulla scia dello Standard, l'azienda assicura che tutto il personale coinvolto nella sicurezza alimentare, nella legalità e nella qualità del prodotto, disponga e acquisisca adeguate competenze per svolgere la propria attività (formazione, esperienza lavorativa o acquisizione di specifiche qualifiche) e garantisce l’innovazione in un contesto in continua e rapida evoluzione. Inoltre, l’azienda contribuisce ad assicurare la 'protezione' dei prodotti dai tentativi di sabotaggio, contaminazione intenzionale, sostituzione e furto. Infine, rispondendo ai requisiti richiesti dalla BRC Agents & Brokers, Atlante dimostra di disporre di un’organizzazione chiara e strutturata con ruoli definiti per garantire un project management efficace.