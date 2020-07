Davanti al Canal Grande di Venezia, ai piedi del Ponte degli Scalzi e all'interno di Palazzo Foscarini Contarini, rinasce Burger King Canal Grande, ristorante gestito da Sirio, società specializzata nella gestione del catering commerciale (settore ospedaliero) e attiva anche nei canali aeroportuale, autostradale, e da poco nella ristorazione nel settore ferroviario.

Il nuovo Burger King Canal Grande si sviluppa su 3 piani disposti per una superficie complessiva di 260 mq: evidenzia i dettagli architettonici originari che si integrano con il nuovo look più funzionale, in linea con le esigenze del turista e del cittadino veneziano sempre di corsa. Molta attenzione è stata posta anche all’innovazione tecnologica: grazie ai nuovi chioschi digitali, i clienti potranno ordinare in autonomia, limitando in questo modo le occasioni di contatto, come previsto dalle nuove norme di sicurezza anti Covid19.