Ferrarelle estende accordo con Danone per la distribuzione all’estero

Ferrarelle espande i confini internazionali. L'accordo, a lungo termine, punta alla crescita del marchio in tutto il mondo, principalmente attraverso i canali on-premise

Ferrarelle annuncia l’accordo con Danone per la distribuzione all’estero. Danone si occuperà quindi della distribuzione della nota effervescente naturale italiana che sarà venduta, distribuita e commercializzata a livello internazionale in molti dei più importanti mercati esteri. Ferrarelle andrà ad affiancare evian come offerta per alberghi premium, caffè e ristoranti nel formato vetro. L'accordo di distribuzione a lungo termine si concentrerà sulla crescita del marchio in tutto il mondo, principalmente attraverso i canali on-premise.

"Ferrarelle, con la sua qualità e le sue caratteristiche uniche già apprezzate e riconosciute come una vera e propria 'eccellenza italiana', rappresenta un ottimo 'binomio' con evian, leader mondiale nel segmento premium delle acque minerali naturali - ha dichiarato Carlo Pontecorvo, presidente di Ferrarelle. Per questo siamo molto soddisfatti di questo accordo che ci permette di crescere ulteriormente nel mercato dell'export, garantendo la stessa alta qualità a cui sono abituati i nostri consumatori e rafforzando la percezione e il posizionamento premium del marchio Ferrarelle sia in Italia che all'estero."

Grazie a questa collaborazione, Ferrarelle espande così i suoi confini internazionali, a seguito del successo di gennaio 2020 negli Stati Uniti.

"Ferrarelle è un marchio con un fantastico potenziale globale. Completa l'attuale portafogli di marchi che distribuiamo, tra cui l'acqua minerale naturale evian, permettendoci di offrire un assortimento naturale al 100% di acqua minerale naturale francese e di acqua minerale naturale gassata italiana -ha sottolineato Franck Escudier, evian Volvic International Marketing director. Con il suo unico e delicato equilibrio di bollicine 100% naturali, Ferrarelle rappresenta un'offerta premium che si abbina perfettamente al gusto unico di evian."

L'acqua minerale effervescente naturale Ferrarelle è una sorgente di origine vulcanica presente nel territorio di Riardo, nel Sud Italia. È un’acqua di origine piovana che si arricchisce dei propri minerali e dell’anidride carbonica attraverso il passaggio nei diversi strati rocciosi della dorsale appenninica vulcanica. Tutto ciò conferisce a quest'acqua il suo sapore unico. L'effervescenza naturale al 100% e la sensazione vellutata delle sue bollicine, bilanciate con i minerali caratteristici, come il calcio e il bicarbonato, fanno di Ferrarelle il complemento perfetto per i sapori raffinati della cucina d'eccellenza.