HR-Tech Competition: nuove soluzioni per innovare il mondo delle risorse umane

Scadono il 15 aprile 2020 i termini per partecipare al concorso indetto da Inaz, in collaborazione con dPixel e Sellalab, rivolto a sviluppatori, esperti IT, startup e PMI. Obiettivo: innovare quanto più possibile il settore HR

Portare innovazione nella catena del valore delle risorse umane grazie a nuove tecnologie, come Intelligenza Artificiale (AI) e Realtà Virtuale (VR), proprie della digital disruption, costituisce uno degli elementi più sfidanti per rimanere competitivi al tempo di una società sempre più veloce e liquida. Abitudini e stili di vita cambiano velocemente, e le diverse generazioni che oggi si trovano a dover collaborare insieme nel mondo del lavoro (dai Baby Boomers alla Generazione Z), fanno spesso fatica a relazionarsi, adottando codici di comportamento e valoriali molto differenti.

Ecco perché è quanto mai più strategico saper adottare una linea di leadership ed organizzativa, quanto più funzionale alla gestione di dipendenti e collaboratori, per favorirne il benessere e la soddisfazione, oltre che di facilitare i processi che interessano gli uffici e le direzioni del personale.

Il concorso di Inaz

In questo frangente si inserisce il concorso messo a punto da Inaz, azienda specializzata in software e servizi per la gestione del personale, di concerto con le piattaforme di consulenza dPixel e Sellalab. L'HR-Tech competition, in scadenza il prossimo 15 aprile 2020, è indirizzata a team di sviluppatori software, esperti IT, startup e Pmi, attive nel panorama della digital transformation, con l'obiettivo di progettare soluzioni rivolte al mondo dell’organizzazione e gestione del personale.

La partecipazione all'iniziativa è soggetta alla presentazione online della propria idea compilando la candidatura al sito http://dpixel.it/inaz. Le idee raccolte verranno valutate e selezionate in funzione del loro potenziale di mercato, del loro contributo innovativo nel mondo delle HR-Tech e del reale potenziale di sviluppo. I progetti selezionati passeranno agli step successivi dove verranno affinati con il supporto di Inaz, fino alla proclamazione finale dei vincitori, con un monte premi previsto fino ad un massimo di 10.000€ e la possibilità di collaborare con Inaz per lanciare il proprio progetto sul mercato.

Nuovi approcci HR anche per il settore retail

L'importanza di nuovi approcci HR digitalmente avanzati e smart è fondamentale anche per il settore retail. È ormai evidente che il ruolo dello store sarà quanto mai strategico e non in concorrenza con i meccanismi dell'e-commerce, se gestito e valorizzato nella maniera corretta, e con personale esperto per poter contribuire ad una positiva ed esclusiva customer experience. Sarà necessario, allora, avere collaboratori motivati, formati e altamente specializzati, non solo per i prodotti in vendita, ma anche per le tecnologie utilizzate in negozio e ad esso collegate. Ciò faciliterà il personale nell'effettuare operazioni di cross selling e up selling, inducendo i clienti ad acquistare prodotti complementari e/o di maggior valore economico (e qualitativo) a quello in cui sono già interessati in quel momento. Inoltre, è fondamentale che l'intero reparto HR sia digitalizzato e analizzato adoperando sistemi atti a trarre dati anche dalla gestione delle risorse umane, per una continua ottimizzazione dei processi interni ed esterni.

Nell'ottica di innovazione continua su questi obiettivi si colloca il concorso Inaz: "Siamo convinti -afferma Linda Gilli, presidente e amministratore delegato di Inaz- che le HR del futuro vedranno affiancati due elementi fondamentali: il fattore umano e l’intelligenza artificiale che insieme interagiranno per migliorare i processi e le organizzazioni. Al contempo, siamo consapevoli che elementi come soddisfazione, motivazione e coinvolgimento siano indispensabili per far lavorare le persone al meglio; per questo noi di Inaz sviluppiamo applicativi e servizi per le HR che tengano sempre le persone al centro del processo, utilizzando le migliori tecnologie".

Info e candidature concorso: http://dpixel.it/inaz

Regolamento completo su: https://dpixel.it/wp-content/uploads/2020/03/Regolamento-HR-TECH-Competition-INAZ.pdf