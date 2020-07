Instagram Shop, un nuovo eCommerce con ambizione internazionale

Implementato per ora da Instagram negli Stati Uniti, accetta pagamenti tramite Facebook Pay e punta allo sviluppo successivo in tutti i Paesi

A darne l'annuncio è direttamente Instagram in un apposito blog post: "Stiamo introducendo Instagram Shop, una nuova destinazione (online) che semplifica gli acquisti da brand e produttori. Scopri le ultime tendenze, ottieni consigli personalizzati e visualizza in anteprima lanci esclusivi, tutto in un unico posto, così puoi sfogliare e acquistare quello che ami. Instagram Shop è in fase di lancio negli Stati Uniti oggi e si espanderà a livello globale nelle prossime settimane".

Nuove funzionalità. Gli utenti di Instagram negli Stati Uniti vedranno un'icona a doppia freccia che indica quali prodotti sono disponibili per la vendita senza uscire dall'app. Instagram prevede inoltre di aggiungere una scheda "shop" nella barra di navigazione della sua app per accedere immediatamente alla sua sezione shopping. Con Facebook Pay, gli acquirenti che utilizzano Instagram Checkout, hanno infine funzionalità di sicurezza extra che includono un numero di identificazione personale (Pin), la scansione delle impronte digitali e il riconoscimento facciale.

Così Instagram, in sinergia con "il collega" Facebook, passa sempre più da piattaforma social a marketplace, rappresentando un esempio capostipite di monetizzazione riuscita di un business a partire dalla costruzione di una solida community/audience a monte.