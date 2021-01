I riconoscimenti assegnati a Klépierre da Gresb e Cdp confermano l’ambizione di Act for Good, la strategia Csr intrapresa dal gruppo immobiliare

L’impegno nella sostenibilità ambientale è valso a Klépierre riconoscimenti di prestigio da parte di due enti leader nella certificazione dell'impatto ambientale, Gresb e Cdp. Da Gresb (il principale organismo di valutazione dell’impatto Esg-Environmental, Social and Governance, nel real estate e negli investimenti infrastrutturali) ha ricevuto il premio di Global Retail Listed Leader, Europe Listed Leader e Europe Retail Leader.

Klépierre è inoltre una delle poche aziende del settore inserita anche quest’anno nella A list di Cdp, organizzazione non governativa che premia politiche aziendali incentrate sulla tutela e sulla trasparenza ambientale.

Emissioni zero per il 2030

Il riconoscimento di Gresb conferma la performance in termini di sostenibilità ambientale dei centri commerciali di Klépierre (che ha ottenuto un punteggio di 97/100, 4 in più dell’anno precedente, mantenendo le 5 stelle già ottenute) e ribadisce l’ambizione di Act for Good, la strategia Csr (Corporate social responsibility) seguita dal Gruppo dal 2018.

Basata su obiettivi quantificabili, da raggiungere entro il 2022, relativi al pianeta, alle persone e al territorio, Act for Good include progetti a lungo termine per il 2030, come le emissioni zero per l’intero portfolio europeo di Klépierre.

Nell’ultima valutazione Gresb, il Gruppo ha ottenuto il punteggio massimo nella categoria building certifications grazie alla certificazione di sostenibilità Breeam-in-Use conferita all’intero portfolio lo scorso gennaio. Il riconoscimento è stato ottenuto con due anni di anticipo come parte di una partnership innovativa con Bre e Longevity Partners.

Significativi anche i miglioramenti riscontrati in altre categorie, grazie ai risultati in campo ambientale: -29% nel consumo di energia dal 2013, 93% di consumo di energie rinnovabili e 93% di rifiuti non smaltiti in discarica.

Solo 16 aziende del real estate nella A list

Klépierre è presente anche per il 2020 nella A list di Cdp: questo evidenzia l’impegno del Gruppo per un futuro a bassa emissione di carbonio e premia i passi compiuti per ridurre le emissioni di gas serra in tutto il portfolio, diminuite del 72% (dal 2013) e del 34% nel periodo tra il 2018 e il 2019. Questo massiccio taglio nelle emissioni è dovuto principalmente agli sforzi fatti per ottimizzare il volume e la qualità di energia utilizzata nei centri commerciali del Gruppo. Nel 2020, Cdp ha valutato le performance ambientali di oltre 5.800 aziende a livello mondiale, e soltanto 16 del settore real estate sono state inserite nella A list, di cui solo 7 sono europee.

Tra i recenti traguardi di Klépierre in termini di Csr occorre inoltre citare l’approvazione della strategia sull’impatto climatico del Gruppo da parte di SBTi, un organismo scientifico che lavora in collaborazione con le Nazioni Unite per assicurare che gli impegni presi dalle aziende in termini ambientali siano in linea con lo scenario 1.5°C sancito dall’Accordo di Parigi.

"Act for Good è una strategia molto ambiziosa, lo sapevo fin dall’inizio (a dire il vero, non era un progetto facile da realizzare) -commenta Jean-Marc Jestin, Presidente dell'Executive Board di Klépierre-. Grazie all’impegno quotidiano dei nostri team sul territorio nella riduzione del consumo energetico, nella raccolta dei rifiuti, nella promozione dell’impiego locale e nella cura delle nostre comunità, stiamo mantenendo la nostra promessa. Grazie a questi traguardi, il Gruppo ha mostrato che lo sviluppo sostenibile è contraddistinto da una combinazione di azioni quotidiane orientate verso la leadership in ambito ambientale e un’eccellente performance operativa".

"Gli importanti traguardi raggiunti da Klépierre nel campo della sostenibilità ambientale, confermati dai riconoscimenti ricevuti, sono un motivo di orgoglio per la nostra azienda - conferma Gino Antonacci, managing director Italia- che ha contribuito con un impegno costante a livello nazionale e locale a mantenere gli impegni presi con Act For Good, ottenendo negli ultimi tre anni una diminuzione di più del 30% del consumo di energia e di acqua a livello nazionale, in linea con gli obiettivi di risparmio energetico del Gruppo".

"Siamo fieri di attribuire un riconoscimento ai leader di settore Sector e ai Most improved del 2020, per il loro impegno e le azioni intraprese per migliorare le performance Esg -ha dichiarato Sander Paul van Tongeren, cofondatore e amministratore delegato di Gresb. I loro sforzi continuano a dare forma al futuro della leadership in campo di sostenibilità e giocano un ruolo importante nel guidare la transizione verso asset sostenibili".

"Estendiamo le nostre congratulazioni a tutte le aziende incluse nella A list di quest’anno -aggiunge Paul Simpson, ceo di Cdp-. Assumere la leadership e agire per la trasparenza ambientale è tra i passi più importanti che le imprese possano compiere, ed è ancora più sorprendente in questo anno impegnativo segnato dal Covid19. La nostra A list celebra le aziende che si stanno preparando per eccellere nell’economia del futuro, mettendo in campo azioni nel presente".