La realtà aumentata dà vita a nuove esperienze di marca

V.R. e A.R. sono il nuovo must per offrire ai consumatori più interattività, più coinvolgimento, ma anche nuovi servizi in epoca di distanziamento

Sei paia di sneaker Dior B27 sono disponibili su Snapchat per poter essere provate attraverso la realtà aumentata. Il brand di scarpe Christian Louboutin ha svelato la propria collezione primaverile 2021 trasportando gli utenti nel nuovo flagship di Parigi attraverso l’app di gaming Zepeto. Ma ci sono anche Chanel e il brand di birra Budwiser, che hanno dato vita rispettivamente a un pop-up e a un bar virtuali ("My Bar").

Sono solo alcuni dei numerosi esempi che mostrano quanto realtà aumentata e virtuale stiano diventando sempre di più due alleate imprescindibili per dare vita a nuove esperienze di marca, soprattutto in epoca di distanziamento sociale (qui le top-tendenze del marketing e del business digitali per il 2021). Parliamo di strumenti utili a migliorare l'engagement, in particolare attraverso la gamification, ma anche gli aspetti di servizio, awareness, retargeting e retention a seconda del tipo di attività strutturata.

Come spiegano gli esperti di Aryel, piattaforma di A.R. marketing pensata per le piccole realtà "ottenendo informazioni e dati anche dalle campagne offline, la realtà aumentata permette, tra gli altri vantaggi, di fare operazioni di retargeting mirate, non solo in base alle abitudini online. Il processo di retargeting è reso possibile tramite l’integrazione di terze parti, come i tool supportati da Aryel (ad es. il pixel di Facebook)".

Secondo il rapporto eMarketers , 83.1 milioni di utenti hanno utilizzato la A.R. almeno una volta al mese nel 2020 negli Stati Uniti, un numero che si prevede continuerà a salire. Hubspot, invece, ha inserito la realtà aumentata e quella virtuale nel documento dedicato ai “Social Media Trends for 2020".

Intanto, si fanno sempre più largo esperienze come le "degustazioni" di vino e le cene virtuali. Interessante, in questo senso, la proposta Aerobanquets Rmx (video sotto), un percorso multi-sensoriale presentato da The James Beard Foundation e ispirato da Futurist Cookbook.