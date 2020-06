L’Oréal Italia: George Kontakos alla guida della divisione prodotti

Annunciata dall'azienda la nomina di George Kontakos a direttore generale della divisione prodotti grande pubblico

L’Oréal Italia annuncia la nomina di George Kontakos a direttore generale della divisione prodotti grande pubblico. Il nuovo incaricato prende il posto di Deborah Armstrong che ha assunto recentemente la carica di direttore generale della divisione prodotti grande pubblico di L’Oréal Spagna.

Profilo

Kontakos 39 anni, ha una laurea in scienze politiche con un master in pianificazione e sviluppo delle aree urbane. Dopo l’esperienza nel marketing di due gruppi cosmetici entra in L’Oréal nel 2010 nella divisione prodotti grande pubblico in Grecia come marketing manager di Garnier e Maybelline NY. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di direttore generale della divisione prodotti grande pubblico in Grecia. Sotto la sua guida, la divisione ha riportato risultati significativi, accelerando la conquista di quote di mercato in tutti i brand e registrando una crescita a doppia cifra, nonostante il difficile contesto di mercato.