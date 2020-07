Nova Aeg, fatturato in crescita (+21,83%)

La multiutility controllata da Nova Coop ha chiuso il fatturato 2019 poco al di sotto dei 500 milioni di euro

Il 2019 per Nova Aeg spa, la società, assoggettata al controllo di Nova Coop, che offre servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale a clienti domestici, imprese e pubbliche amministrazioni, chiude il 2019 con un fatturato in crescita del 21,83% a più di 494 milioni di euro, con volumi complessivi di vendita per 3.640 Gigawattora erogati alle 148.500 utenze servite, Ebitda cresciuto a 1,4 milioni di euro e un bilancio chiuso con un utile netto di poco meno di 85 mila euro.

Lo scorso anno le vendite hanno interessato 139.500 utenze per l’energia elettrica, per un valore di 479,6 milioni di euro, e poco più di 9.000 utenze per il gas naturale, per un corrispettivo di circa 14,8 milioni di euro. Hanno raggiunto il traguardo di 18.000 le utenze domestiche servite con il marchio EnerCasa Coop.

“L’esercizio 2019 ci consegna un ottimo risultato, conseguito grazie all’impegno e alla dedizione di tutti i nostri collaboratori -afferma Patrizio Dettoni, presidente di Nova Aeg-. Stiamo ora fronteggiando con la stessa determinazione le inevitabili conseguenze dell’emergenza sanitaria, che ha rallentato la nostra crescita nel primo semestre, sul piano commerciale e delle vendite, con la conseguente riduzione dei volumi e dei margini. Malgrado ciò, per il 2020 possiamo comunque contare sulla stabilità del nostro portafoglio grazie a volumi significativi già acquisiti lo scorso anno. Stiamo inoltre riprendendo la crescita nel settore retail, grazie allo sviluppo della nostra rete di vendita fisica, che proseguirà nei prossimi mesi e a un nuovo canale web per la contrattualizzazione online di EnerCasa Coop, che debutterà a inizio autunno”.

La collaborazione con Coop Liguria e con Coop Vicinato Lombardia, avviata lo scorso anno sul modello di quelle già attive nell’area Nord Ovest con Nova Coop e Coop Lombardia, è stata strategica così come il perfezionamento della partnership con UnipolSai Assicurazioni, che ha coinvolto inizialmente tutte le Agenzie presenti in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e che proseguirà in Lombardia e in Sardegna.