Rossopomodoro presenta a Veganuary la sua pizza 100% vegana l(a Picciosa) presente nel menù autunno/inverno e preparata con impasto integrale

Dal 15 gennaio fino al 28 febbraio 2021 Rossopomodoro partecipa alla campagna Veganuary che si tiene da 6 anni nel Regno Unito e in altri 9 paesi del mondo durante il mese di gennaio, e che in Italia è promossa dall’Associazione (no profit) Essere Animali. Rossopomodoro attraverso il proprio menu offre un supporto al maggior numero di persone possibili che vogliono adottare una dieta a base vegetale e in questa occasione offre anche uno sconto del 10% a tutti gli iscritti al Veganuary sulla scelta della pizza 100% vegana la Picciosa presente nel Menù autunno/inverno e preparata con impasto integrale fatto con lievito alla Birra Nastro Azzurro e condita con pomodoro Roma, mozzarisella, funghi champignon, carciofini e olive nere.

Non è la prima iniziativa di Rossopomodoro nell'ambito dell'attenzione alle nuove tendenze alimentari: si pensi al menù gluten free nato in partnership con il leader europeo del senza glutine Dr. Schär, proprio per offrire a tutte le persone intolleranti o sensibili al glutine la miglior pizza verace senza glutine in tutta sicurezza, come per la pizza vegana a base vegetale dove si è lavorato sulla scelta del prodotto Mozzarisella, preparato a base di riso integrale germogliato, prodotto esclusivamente con ingredienti provenienti da agricoltura biologica e per la cui preparazione non si utilizzano conservanti, sostanze chimiche e molecole di sintesi.

"Siamo molto contenti di partecipare per la prima volta a questa iniziativa -commenta Roberto Colombo, Ad di Rossopomodoro- anche se in realtà il nostro menu ha sempre compreso una parte dedicata alle proposte vegane, così come a quelle vegetariane o gluten free, o a quelle semplicemente legate a tipologie di alimentazione diverse. Questo perché con la qualità e varietà dei nostri prodotti del territorio e con l'appoggio dei nostri fornitori siamo sempre pronti ad offrire ai nostri clienti quello che desiderano, variando dalla tradizione alle nuove abitudini di consumo, ma sempre guidati dalla nostra veracità napoletana".