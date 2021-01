Vendere online con Email e SMS: 6 best practice per ottimizzare l’e-commerce nell’era post Covid

Convergenza dei dati, automazione dei flussi con un approccio multicanale non trascurando la deliverability e la personalizzazione

La pandemia da Coronavirus ha rappresentato, per il mondo del Retail, l’innesco della trasformazione digitale. In questa nuova normalità i tradizionali modelli di vendita devono essere ripensati per adattarsi alle nuove abitudini di acquisto dei consumatori: se fino a ieri il focus era il prodotto, oggi al centro deve esserci il cliente.

Sfruttare correttamente il potenziale dei canali Email e SMS Marketing è il punto di partenza per una strategia di vendita online adeguata al nuovo contesto post-pandemico: il 90% degli SMS viene letto entro 3 minuti dalla ricezione (Fonte: Tatango), con un tasso di apertura del 98% (Fonte: Campaign Monitor), mentre le email rappresentano il canale con maggior ROI per un e-commerce (Fonte:DMA). Se, poi, a tali canali si associano soluzioni di Marketing Automation, la produttività commerciale aumenta del 14,5% (Fonte Nucleus Research). Le aziende che utilizzano sistemi automatici hanno registrato, infatti, un aumento dei tassi di conversione del 53% (Fonte: Aberdeen).

Per ottimizzare il commercio online e assecondare i nuovi comportamenti di acquisto, una strategia di vendita efficace deve passare attraverso alcune best practice fondamentali:

Far convergere i dati provenienti dai sotto-insiemi che costituiscono ogni e-commerce, ovvero database esterni, CRM, CMS, piattaforme di email advertising etc. La convergenza di tali dati è indispensabile per raccogliere informazioni sui clienti, segmentarli e costruire delle comunicazioni personalizzate sulla base delle loro preferenze.

Migliorare la deliverability. Ottenere dei risultati è possibile solo se le comunicazioni riescono ad essere ricevute dal pubblico. Ecco perché lavorare sulla deliverability è uno degli step necessari affinché ogni strategia non risulti vana.

Mappare le informazioni sui clienti per creare profili a 360 gradi, profilare e segmentare con precisione i contatti per creare strategie di conversione personalizzate.

Personalizzare le comunicazioni, realizzando invii dinamici per ogni tipologia di destinatario. Le email personalizzate hanno tassi di conversione 6 volte più alti rispetto alle email tradizionali (Fonte: Marketing Land).

Creare flussi di comunicazioni automatiche, affidandosi alle soluzioni di Marketing Automation per garantire l'invio di messaggi puntuali e rilevanti ad ogni fase del buyer's journey.

Adottare un approccio multicanale, integrando gli SMS alla strategia di Email Marketing per sfruttare l'elevato tasso di apertura di questo canale e raggiungere un maggior numero di utenti.

Questi sono solo alcuni dei consigli da implementare per migliorare le conversioni online e fidelizzare la base di contatti dell'attività di eCommerce.

