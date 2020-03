White Paper – Anno 2020: Come i Consumatori Guidano Il Cambiamento

Perché i brand devono offrire ommnipresenza, agilità e sostenibilità. Una ricerca in 28 Paesi nel mondo su un panel di circa 19 mila consumatori

UNO STUDIO ESCLUSIVO SUI DRIVE DI CAMBIAMENTO CHE I CONSUMATORI STANNO ATTIVANDO SUL MONDO RETAIL

Per scaricare il documento clicca qui >

Questo documento redatto da Mark Up Lab per Ibm Italia è la versione italiana e riadattata di “Meet the 2020 consumers driving change - Why brands must deliver on omnipresence, agility, and sustainability”. È basato su una ricerca che studia l’impatto sui brand del cambiamento di preferenze e priorità dei consumatori.

Condotto da IBM Institute for Business Value, in associazione con la National Retail Federation, lo studio ha preso in considerazione un panel di 18.980 consumatori in 28 paesi.

Sono state studiate le abitudini di acquisto, i fattori che determinano la scelta del marchio e del prodotto, i modelli di consumo e la volontà di modificare il comportamento in base a una varietà di valori e convinzioni personali. Sono considerate anche le variabili di fasce di età, di reddito e tipologia di mercato (crescita vs maturità).

Indice degli argomenti