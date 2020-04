Conad-Auchan Margherita Distribuzione: accordo con il Ministero su mobilità del personale

Soddisfazione in casa Fisascat Cisl per l’accordo raggiunto. "Con le intese sottoscritte in sede ministeriale -ha dichiarato Vincenzo Dell’Orefice, segretario nazionale della categoria per la Cisl- si è stabilito un imprescindibile quadro di riferimento per l’utilizzo della Cigs e per il ricorso alla mobilità incentivata. Le soluzioni individuate si pongono in un rapporto organico ed integrato con le previsioni dei protocolli da noi convintamente sottoscritti", ha aggiunto il sindacalista.