Più efficienza e meno intermediazioni lungo la filiera #markuptalk con Marco Pedroni presidente Coop Italia

Cristina Lazzati ha intervistato Marco Pedroni, neo presidente di Adm, con cui ha parlato di obiettivi per la distribuzione in Italia

Passare dalla giusta rivendicazione del ruolo della distribuzione per il Paese alla creazione di un valore lungo la filiera agroalimentare, l'obiettivo programmatico di Marco Pedroni, presidente Coop Italia e neoeletto alla presidenza di Adm, intervistato da Cristina Lazzati nella nuova puntata di #markuptalk.

Meno intermediazione e più efficienza lungo la filiera agroalimentare può portare ad individuare un valore che può essere distribuito tra tutti gli attori che ne fanno parte. Per evitare che si perpetui la guerra tra gli attori della filiera, serve un nuovo approccio che favorisca un elemento di maggiore organizzazione del mondo agricolo verso soluzioni green ed efficienti, una produzione che non sfrutti debolezze del mondo agricolo per trarne prezzi più bassi e scaricare, quando ci sono tensioni inflazionistiche, i prezzi di acquisto sulla distribuzione. Ma anche la distribuzione deve sapere lavorare su margini sempre più ridotti per poter fornire ai consumatori un giusto prezzo.