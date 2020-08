Giovani Confindustria Salerno: Maria D’Amico nel Consiglio Direttivo

Alla presidenza di Giovani Imprenditori di Confidustria Salerno è stato nominato Marco Gambardella.

L’imprenditrice Maria D’Amico, marketing manager del Gruppo D’Amico, azienda specializzata nella produzione di conserve alimentari presente sul mercato con i marchi D’Amico, Logrò, Montello, Robo e Dega, è entrata nel Consiglio Direttivo dei Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno.

“Entrare a far parte di un gruppo di giovani imprenditori, che negli anni ha fatto tanto per il nostro territorio, è per me un onore. Mi dedicherò con grande impegno e passione a questa nuova sfida e sono certa, che insieme, faremo un ottimo lavoro di squadra per portare avanti un programma innovativo con al centro i giovani, protagonisti fondamentali per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese” sottolinea Maria D’Amico.

Le nuove nomine

Alla presidenza è stato nominato Marco Gambardella (Bioplast srl), mentre all’interno del nuovo Consiglio Direttivo, oltre Maria D’Amico, sono stati eletti: Annalaura Brillante (Blu Plast srl); Fabrizio Citro (Industria Grafica Fg); Serena De Luca (Karma srl); Ivano Pecora (Orakom srl); Francesco Petrosino (Condor spa); Marco Rinaldi (Riba Sud srl); Valentina Sada (Antonio Sada & Figli spa); Gerardo Salzano (Pomilia spa); Nicola Savino (Savino Solution srl).