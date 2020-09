Nestlé Italia: Valerio D’Ovidio nuovo head of sales

In Nestlé Italia Valerio D'Ovidio è entrato nel 2003. Oggi, dopo aver ricoperto vari ruoli, è alla guida della struttura commerciale del gruppo

Passaggio di consegne nel team management di Nestlé Italia: Valerio D’Ovidio subentra nel ruolo di head of corporate sales a Stefano Borghi, a sua volta chiamato dal gruppo ad assumere il ruolo di head of sales per l’Europa, Medio Oriente e Nord Africa.

Questa nomina consentirà a Valerio D'Ovidio di coordinare l'integrazione tra le reti di vendita, presidiando sia i canali tradizionali che le nuove piattaforme. L'azienda sottolinea la “sua solida esperienza nel settore vendite, unita alla profonda conoscenza del mercato”, elementi utili al raggiungimento dell'obiettivo principale: la crescita del gruppo.

I ruoli ricoperti da Valerio D'Ovidio

L'ingresso in questa azienda risale al 2003. Negli anni ha ricoperto vari ruoli: national key account manager del canale grocery di Purina e nel 2007 nel ruolo di national sales manager. Nel 2014 si unisce al team vendite di Nestlé Italiana in qualità di group sell out manager, mentre nel 2016 è stato nominato channel & customer sales manager definendo le strategie commerciali dei diversi brand.